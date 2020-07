Kolumne : Von grässlichen Fotos und billigen Düften

Seinen Häschern entgeht man kaum. Es sei denn, man hält sich an die Ordnung. Wenn nicht begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Und die kostet Geld. Geschwindigkeitsübertretung um 7 km/h in St. Ingbert, nach Toleranzabzug: 30 Euro.

Na schön, dann zahlen wir mal wieder. Auch wenn’s recht weh tut. Nur eines, ihr lieben Menschen in der Bußgeldstelle, muss ich hier noch zur Sprache bringen: Das beigefügte Foto – es ist so grässlich. Es ist so schauderhaft. Es ist zum Steinerweichen. Wie all die anderen über Jahre und Jahrzehnte schon einkassierten Autoknipsbildchen. So also sitze ich hinterm Lenkrad? Mit herabgezogenen Mundwinkeln – bis knapp über der Fußmatte (die gehört auch mal wieder gesaugt). Wenn ich psychisch nicht so stabil wäre – es könnte sich zu einer menschlichen Tragödie auswachsen. Leute, bevor Ihr solche Porträts verschickt könntet Ihr sie doch ein wenig aufhübschen – mit einem bewährten Bildbearbeitungsprogramm. Und so würde man eher frohgemut als ärgerlich das eingeforderte Geld überweisen.