Kolumne Unsere Woche : Der ruhelose Homo-Modernus

Eine Kolumne über einen Serengeti-Sommer, Grün-schlecht im Gewässer, referierende Rektoren und Abschlüsse als Anfang.

Was für eine Hitze! Keine, mit der es der Mensch nicht aufnehmen könnte, würde ein wandelnder Klimawandelskeptiker vielleicht sagen. Könnte, würde und vielleicht beiseite gelassen, bleibt zu sagen: Stimmt. Wir waren alle einmal Höhlenmenschen. Warum also nicht wieder in die Höhlen. Praktischerweise sind die Schlossberghöhlen in Homburg ein bewährtes Schutz-Refugium und mit ihren zehn Grad Celsius für Homo-Modernus-Höhlus angemessen temperiert. Also, servus Serengeti-Sommer – ich bin ab jetzt Schlossberghöhle! Hugh!