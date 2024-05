Kolumne Unsere Woche Die Welt, die wir uns schaffen

Die Welt, wie wir sie uns schaffen, ist zuweilen ziemlich verrückt. Seit ein paar Wochen hat St. Ingbert einen „Klimafit“-Kursus im Rahmen des VHS-Programms. Ein gutes Dutzend vorwiegend älterer Menschen bekommt darin einen Überblick über die Klimaveränderungen. Die Teilnehmer wollen indes nicht im Klima-Horror baden, sondern Ansätze entwickeln, wie sie gemeinsam etwas bewegen, als kleiner Baustein in einem großen Gefüge das Schlimmste verhindern können. Für die Erkenntnis, dass die Uhr schon weiter ist als fünf vor Zwölf, bräuchte es nicht mal eines Kurses an der Volkshochschule. Der Blick vor die Tür genügt. Alleine schon außergewöhnlich ergiebiger Dauerregen wie vor einer Woche bringt unsere Lebensverhältnisse ins Schwimmen, ist aber wohl nur ein Vorgeschmack auf künftige Ereignisse. In St. Ingbert hat das viele Wasser Hänge rutschen lassen, Straßen unterspült. In Blieskastel traf es die Altstadt hart. Die Landesregierung hat angekündigt, unbürokratisch zu helfen. Das ist entlastend für die Betroffenen, so das Versprechen eingelöst wird. Wenn die Temperatur-Kurve auf unserem Planeten aber wie prognostiziert weiter steigt (noch sind wir unter anderthalb Grad plus), dürften die öffentlichen Kassen für unbürokratische Hilfen früher oder später erschöpft sein.