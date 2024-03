Kolumne Unsere Woche Bauen an einem neuen Gotteshaus

Die beiden großen christlichen Kirchen haben es seit Jahren schwer. Zum Teil sind Probleme hausgemacht, zum Teil scheint ihre Botschaft vielen Menschen nicht mehr zeitgemäß. Manche katholische Kirche schließt, um künftige Nutzungen wird wie bei der St. Ingberter Hildegardskirche heftig gerungen. In Sichtweite zu ihr befindet sich die evangelische Martin-Luther-Kirche. Es verblüfft ein wenig zu sehen, wie dort die Kirchengemeinde Nord ihr Gotteshaus in einen modernen Zustand versetzt. Fast ein Jahr ist es her, dass das alte Mobiliar zu den Türen herausgetragen wurde. Das Gotteshaus erfährt seither von der Decke bis zum Boden eine grundlegende Sanierung. Neben Gottesdiensten soll es künftig auch für viele anderen Aktivitäten vom Konzert bis zum geselligen Nachmittag ein Mittelpunkt der Gemeinde sein. 1,3 Millionen Euro, erläutern die Verantwortlichen, fließen in die Sanierung. Ein Haufen Geld. Und ein Haufen Geld, den die Kirchengemeinde zum allergrößten Teil aus eigenen Ressourcen trägt. Auch das ist ein Punkt, der aufhorchen lässt. Schreit doch heute jede Interessensgemeinschaft in unserer Gesellschaft schnell um Unterstützung durch den Staat oder sonstige Institutionen, wenn ein Vorhaben, wenn notwendige Veränderungen anstehen. Die Mentalität, dass Nehmen letztlich doch seliger denn Geben ist, ist weit verbreitet. Und trifft in einer Zeit, da das Geld nicht aus den Kassen sprudelt wie Wasser aus einer Quelle, zunehmend auf Grenzen. Vielleicht ist deshalb das Geschrei momentan umso lauter. Und gewiss ist es umso erfreulicher, wenn Menschen zeigen, dass es auch anders geht. Für den Umbau der Martin-Luther-Kirche hat sich die Gemeinde von vielem getrennt, was ihr lange lieb und teuer war. Und das in einem Diskussionsprozess, der sicher nicht immer einfach gewesen ist.