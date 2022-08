Kolumne Unsere Woche : Das Tagebuch eines Sommerlochs

Foto: Robby Lorenz

Eine Geschichte über Bäume mit baumelnden Blättern, eine Creme im Credo der Contenance, Saarpfalz-Soja und noch leidige Lücken und Löcher.

Vielleicht wäre es angebracht, vom Sommerloch zu schreiben, jetzt da alle Welt in alle Welt verreist ist. Doch wollen wir hier – an Ort und Stelle – lieber von dem lesen, was diesen Sommer füllt. Regen ist es jedenfalls nicht. Die Blätter hängen zwar an den Bäumen, doch momentan hängen sie so farblos wie nie zu dieser Jahreszeit. Schuld ist die Hitze. Die Bäume leiden Trockenheit und mancher Bürger leidet mit ihnen. Erhält man als besorgter Bürger von der Stadt dann noch die lapidare Abfuhr: die Bäume werden den Klimawandel höchstwahrscheinlich nicht überleben, da könne man nichts machen – dann ist das Gemüt schnell selbst erhitzt.

An dieser Stelle sei zum wesentlichen Selbstschutz auf die Hitze-Tipps der IG Bau hingewiesen. Nun arbeitet der besorgte Bürger zwar nicht unbedingt draußen, aber arbeitet es doch – nicht unwesentlich – in ihm. Die Bau-Gewerkschaft rät zur Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Dem besorgten Bürger sei der Antwortschutzfaktor 50 empfohlen, ansonsten verliert man allzu schnell die Contenance.

Und dann gibt es ja auch noch das Schlechtwettergeld, das Beschäftigten im Fall von Arbeitsausfall bei Extremwetter gezahlt wird. Wie wäre es mit einem Schlechtantwortgeld bei Extremwetter? Klingt weit hergeholt, aber „weit hergeholt“ kann seine Vorzüge haben. Klimatisch, wohlgemerkt.

Womit wir bei Soja sind. Die Pflanze bevorzugt normalerweise die klimatischen Bedingungen in Äquatornähe. Normal ist klimatisch heute bekanntlich nichts mehr: Warum also Soja nicht gleich in der Region anbauen? Was als Klimaexperiment begann, wurde mit einem gezielten zucht-igen Stups zum Erfolg. Der aus dem Saarpfalz-Soja hergestellte Bliesgau-Tofu ist vollauf regional. Dem Klima ist durch das Vermeiden von Transportwegen ein Gefallen getan.

Dass die Stadt Homburg durchaus den Klima-Gefallen kann, zeigt die Neugestaltung des Vorplatzes an der Hohenburgschule. Aus einem Parkplatz wird ein Park, die Flächen sollen entsiegelt und wasserdurchlässig werden.