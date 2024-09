Kolumne Unsere Woche Nix für Feiglinge

Diese Woche haben verschiedene Organisationen vor der Alten Kirche in der St. Ingberter Fußgängerzone auf das Thema Demenz hingewiesen beim zweiten „Memory Walk“. So wie die Gesamtzahl alter Menschen in unserer Gesellschaft wächst, so steigt natürlich auch die Zahl derer, die mit den verschiedenen Spielformen der Demenz zu kämpfen haben. Sich beizeiten zu informieren und für sich klar zu bekommen, wie es mit steigenden Jahreszahlen persönlich weitergehen soll und kann, ist eigentlich unumgänglich. Wir machen es dennoch nicht so gern. Vielleicht, weil es uns an unsere Sterblichkeit erinnert.