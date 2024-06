Kolumne für St. Ingbert Die Erinnerung an das gute, alte Sommermärchen lebt

Schon vor der Fußball-EM war mir zu oft von einem neuen Sommermärchen die Rede. Und nicht nur, weil zu einem Sommermärchen das (seit Tagen vermisste) Sommerwetter gehört und mir angesichts der aktuellen Lage von Nation und Welt die nötige Unbeschwertheit fehlt, startete ich mit dieser Stimmungsskepsis in die EM. Und in meiner altersbedingt zunehmend verfestigten Grundhaltung „Früher war es doch besser“ bestärkte mich die von meinen persönlichen Sommermärchen auf dem St. Ingberter Marktplatz anno 2006 verbliebene Erinnerung. Meine Thesen: So schön wie damals bei der Achtelfinalpartie gegen Schweden wird das Wetter niemals wieder, die technische Ausstattung bei der Übertragung wäre nicht mehr zeitgemäß, und ein heute unverzichtbares Sicherheitskonzept brauchte es nicht. Nach den ersten (begeisternden) Spielen schwand in dieser Woche meine Gewissheit, dass der Verzicht auf ein großes Public Viewing in St. Ingbert schon deshalb eine kluge Entscheidung war, um nicht an Glanz und Glorie von 2006 zu scheitern.