Kolumne Apropos : Neulich im Zug

Über einen Bahn-Barden, keinen sommerlichen Sommer und den Wert von 9-Euro-Tickets.

Also, neulich IM Zug haben sich so manchem Fahrgast die Fußnägel aufgestellt, als in den Gehörgängen ungestüm Unerwartetes eintraf. „Won‘t you do this for the Summer?“, trällerte jemand unüberhörbar daneben wie falsch und in Schiefer-als-je-für-möglich-gehalten durchs Abteil.