Kolumne Unsere Woche Wie unterschiedlich sich zwei Gremien finden

In Sachen emotionaler Auftritt hatte er neue Ortsrat in Oberwürzbach so gesehen die Nase vorne. Ihre Arbeit werden sie in Hassel aber sicher gleichwohl mit dem nötigen Enthusiasmus anpacken. Geld für die Sanierung des alten Rathauses haben sie jedenfalls schon mal am ersten Sitzungsabend eingefordert.