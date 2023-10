Mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr Diese Verkehrsteilnehmer treiben den Puls hoch

In St. Ingbert haben die hiesigen aktiven Radler jüngst bei der Mobilitätswoche mit auf den Gepäckträger geklemmten Schaumstoffrollen auf den nötigen Abstand beim Überholen hingewiesen. Wer öfter mit dem Rad auf der Landstraße L 112 zwischen Kreiskrankenhaus und Elversberg unterwegs ist, sollte so eine Poolnudel als Erinnerungshilfe immer dabei haben. Diese Woche etwa überholten mich am Morgen auf dem Weg zur Arbeit mehrere Autos nacheinander auf dem abschüssigen Stück von Elversberg nach Schüren. Wie das immer so ist: Drei oder vier kommen gut vorbei.