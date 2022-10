Kolumne Unsere Woche : Hochfahren, Herunterfahren, Durchfahrten

Es wabern so viele Begriffe durchs politische Geschehen, dass man sich manchmal wundert und fragt, was sich dahinter verbirgt. Glücklicherweise gibt es für jeden von ihnen eine Erklärung. Und zwar eine völlig praktische Erklärung.

Um es jetzt auf einen Nenner zu bringen: Am Homburger Gymnasium Johanneum können Schüler beides machen. Zu Ehren dessen erhielt das Gymi jüngst die Abibac-Plakette, die an Schnüren in Richtung Bühne herunter gefahren wurde.

Die Energiekrise haben wir bekanntlich dem Unfrieden (Krieg) zu verdanken. Ein wesentlich friedlicherer Unfrieden beherrscht die Friedensstraße in Altstadt. Ein Unfrieden, der zwar wesentlich friedlicher als Krieg ist, aber doch beunruhigt. Eigentlich ist die Friedensstraße eine verkehrsberuhigte Zone. Das einzige Auto, das ruhigen Schrittes Schrittgeschwindigkeit fährt, sei aber das Milchauto. Alle anderen brettern durch und die Anwohner drehen – am Rad.

Fragt sich nur noch, was sich hinter dem Strompreisdeckel verbirgt. Wahrscheinlich richtet sich der an klimafreundliche Stromer, die im E-Auto unterwegs sind. Ein Deckel verhindert das Laden an der Steckdose, wodurch die Fahrt schon gar nicht angetreten werden kann. Fahrt und Strompreis sind also gespart. Und damit Deckel drauf.