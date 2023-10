Kolumne Apropos über das Saarland und Europa Mehr Europa im Saarland?

Wie sähe eine Welt aus, in der Kolumbus’ Matrosen kurz vor der neuen Welt gemeutert hätten? Als gebürtiger Saarländer finde ich die Frage, was wäre passiert, hätten sich die Saarländer 1955 für das Europa-Statut entschieden, mit am spannendsten. Die Pläne besagten, dass das Saarland das erste (und wahrscheinlich einzige) wahrlich europäische Land geworden wäre, und all die Institutionen wie Europarat, -parlament und der Europäische Gerichtshof wären bei uns angesiedelt. Man würde sich also heute von Portugal bis Polen nicht über „die da oben in Brüssel“, sondern über die Bürokraten in Saarbrücken echauffieren. Eine gewisse europäische Attitüde haben wir uns im Saarland ja auch in der Realität bewahrt. Doch wie hätte es in einer Welt kommen können, in der das Europäische Parlament auf dem Saarbrücker Rodenhof steht? Ein Vorteil, der uns leider allen entgangen ist, sind die günstigen Preise für Benzin und Schokolade, um die Klein- und Kleinststaaten ja oftmals beneidet werden.