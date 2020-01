Homburg : Körperverletzung mit Reizgas in Linienbus

Homburg Mehrere Businsassen sind am Donnerstagnachmittag in der Homburger Innenstadt durch eine Reizgas-Attacke verletzt worden. Ein Unbekannter hatte gegen 17 Uhr in einem Bus der Linie 511 in der Talstraße vermutlich Pfefferspray versprüht.