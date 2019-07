Bexbach : Kneippbecken ist wieder frei

Bexbach Die Kneipp-Anlage ist wieder freigegeben

Eine Woche lang war die Kneipp-Anlage in Bexbach am Freibad Hochwiesmühle gesperrt. Grund war eine mit Fäkalkeimen belastete Wasserprobe, wie bei einer routinemäßigen Kontrolle festgestellt worden war (wir berichteten). Wie das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises auf Anfrage mitteilt, „ist die Kneipp-Anlage in Bexbach wieder in Betrieb. Nach dem Vor-Ort-Termin am 25. Juli geht das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises von keiner Gefahr für die Gesundheit bei der Benutzung der Kneipp-Anlage aus, wenn diese wie vorgeschrieben genutzt wird.