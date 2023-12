Idealer Weihnachts-Winterwanderung Unterwegs auf dem Gräfinthaler Klosterpfad

Endlich Zeit zum Ausspannen. Zumindest nimmt man es sich so vor für die Weihnachten. Dann Stress, bis der Weihnachtsbaum steht, und bis er zudem das Gleichgewicht hält, wenn ganz viele Kugeln und die Lichterkette auch noch daran hängen. Bis dann jeder sein Geschenk hat, das Weihnachtsmenü endlich auf dem Tisch steht, und die Verwandten, die sich das ganze Jahr über aus dem Weg gehen, sich in unverbindlichem Smalltalk versuchen – dann, am Folgetag, im überbuchten Restaurant der Versuch, dem Geschiebe, Gedränge und genervten Service irgendetwas Weihnachtliches abzugewinnen. Leider ist es häufig wirklich so: Alle wollen heute dasselbe, und alle wollen es am selben Ort zur selben Zeit. Da wollten wir raus. Wir suchten nach wirklicher Entspannung an Weihnachten. Entspannung in der Natur. Auf einer Wanderung, die den Kopf frei werden lässt. In Mandelbachtal fanden wir einen schönen Weg.