Auftritt mit Trio in der Kirche Klezmer-Trio um Helmut Eisel kommt zum Konzert nach Kirkel

Kirkel-Neuhäusel · Der evangelische Kirchenbauverein Kirkel präsentiert das Klezmer-Trio Helmut Eisel & Jem am Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, in der Friedenskirche in der Goethestraße 7. Eisel & Jem sind seit inzwischen 35 Jahren auf den Konzertbühnen unterwegs.

05.09.2024 , 13:32 Uhr

Das Klezmer-Trio um Helmut Eisel spielt am 4. Oktober in Kirkel-Neuhäusel. Foto: HOLGER KIEFER/HONKPHOTO HOLGER KIEFER