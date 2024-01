Nominierung Klaus-Ludwig Fess geht für die CDU ins Rennen um das Landratsamt

In seiner Rede vor den Vertretern hat Fess seine Schwerpunkte vorgestellt. Die Sicherheit der Bevölkerung im Saarpfalz-Kreis stehe für ihn klar an oberster Stelle. Seine persönlichen Begegnungen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal hätten ihm klargemacht: Der Kreis müss konsequente Vorsorge treffen, die Bevölkerung wirksam schützen und die Blaulicht-Organisationen besser unterstützen. Darüber hinaus gelte es für ihn, Forschung und Wirtschaft stärker zusammenzudenken – was beispielsweise beim Cispa-Innovation-Campus in St. Ingbert hervorragend funktioniere.