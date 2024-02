Tischtennis-Regionalliga Jugend forscht beim TV Limbach

Gewissermaßen erinnern die Tischtennis-Spieler des TV Limbach aus der Regionalliga Südwest an den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Von 1971 an galten die Bochumer im deutschen Oberhaus stolze 22 Jahre lang als die „Unabsteigbaren“. Erst 1993 erwischte es den VfL, und er stieg ab. Von diesem Zeitpunkt an entwickelten sich die Bochumer zu einer Fahrstuhlmannschaft, die zwischen 1. und 2. Bundesliga hin- und herpendelt. Auch in der aktuellen Spielzeit kämpft der VfL als Tabellen-14. mit sechs Zählern Vorsprung auf den 1. FC Köln auf Relegationsrang 16 abermals gegen einen möglichen Abstieg an.