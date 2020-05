Kulturzentrum in Limbach : Die unendliche Geschichte der Mühle

Der hintere Teil der Limbacher Mühle, der im Besitz eines Investors aus Dubai ist, ist stark sanierungsbedürftig. Alle Beteiligten suchen nun nach einem Königsweg zwischen, Nutzung, Umwelt- und Denkmalschutz. Foto: Thorsten Wolf

Limbach Wie geht es weiter mit dem hinteren Teil des historischen Limbacher Gebäudes? Dieser gehört nicht der Gemeinde Kirkel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Es gibt Grenzen, die kann man nur schwerlich überschreiten. Eine davon verläuft mitten durch die Limbach Mühle, eines der Wahrzeichen des Orts. Der vordere Teil zu Straße hin befindet sich im Eigentum der Gemeinde Kirkel, ist schmuck und ein kulturelles Zentrum. Der hintere Teil, in privater Hand, ist ein klassischer Gegenentwurf: heruntergekommen, baufällig und nicht wirklich schön anzusehen.

Das Problem an dieser schier endlosen Geschichte ist eines, das weit in die Vergangenheit und bis nach Bayern reicht. Dort saßen lange Jahre die privaten Eigentümer des hinteren Teil der Mühle. Im Dezember 2014 wurde dieser Gebäudeteil dann beim Amtsgericht Homburg versteigert – für 500 000 Euro ging das Teilanwesen an einen Investor aus Dubai. Vor Ort betreut wird das Objekt von den Eheleuten Imeri.

Zu Beginn dieser Woche war die Zukunft des sanierungsbedürftigen Teils des Mühle Thema im Limbacher Ortsrat. Neben den Imeris war da auch Sarah Klein vom Kulturamt der Gemeinde anwesend – sie ist in Personalunion gleichzeitig erste Vorsitzende des Mühlenvereins. Sie und der Ortsrat unter Vorsitz von Max Victor Limbacher (SPD) erhielten einen Einblick in die aktuellen und vergangenen Bestrebungen des Investors, die alten Mauern in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Was allen an diesem Abend dabei aber klar wurde: Diese Mühle wird langsam mahlen. Und alles wird belastet, um im Bilde zu bleiben, von schweren Mühlsteinen.

Wie Frauke Imeri berichtete, hätte der Eigentümer aus Dubai schon gerne und schon vor langer Zeit mit der Sanierung begonnen. Im Widerstreit zwischen den Landesbehörden für Naturschutz und Umweltschutz seien diese Bestrebungen aber buchstäblich im Mühlgraben versandet. „Der Investor ist bereit, etwas zu investieren“, versicherte Frauke Imeri. Letztlich hätten sich die zustängigen Stellen aber immer wieder den Schwarzen Peter zugeschoben, berichtete sie. Nun habe man sich dazu entschlossen, ein Ingenieur-Büro aus Stuttgart mit entsprechenden Planungen zu beauftragen. Auf die Nachfrage aus dem Ortsrat, was der Investor nun den eigentlich mit dem Bau vorhabe, skizzierte Imeri die Einrichtung eines kleinen Museums mit historischen Gegenständen aus dem hinteren Mühlenbereich im Erdgeschoss sowie, als beispielhaftes Gedankenmodel, im oberen Teil des Gebäudes eine hochwertige Ferienwohnung. Spruchreif sei dies alles aber noch nicht. Ziel sei es nun, mit den entsprechenden Stellen, namentlich dem Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) und dem Landesdenkmalamt, ein Einvernehmen zu finden, das den Ansprüchen beider Behörden gerecht wird.

Der Limbacher und Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD) verdeutlichten, dass die Handhabe der Gemeinde selbst sehr klein sei, „wir können versuchen, hier etwas zu koordinieren“. Die zuständigen Ämter an einen Tisch zu bringen, so Limbacher, sei dabei schon schwierig genug. „Ich bin da nicht so optimistisch, dass man auf einen Schlag alle Widersprüche aufheben kann.“

Wie diese Widersprüche aussehen, das verdeutlicht die Zukunft des Mühlgrabens als Teil des Ensembles. Der ist versandet, da sich aber dort seltene Pflanzen angesiedelt haben, stimme das LUA, wie Frauke Imeri schilderte, einem Ausgraben nicht zu. Frank John ergänzte hier im Verlauf der Sitzung, dass eben der Mühlgraben nicht als eigentändiges Gewässer gelte, sondern zur Blies zähle und in einem FFH-Gebiet (Flora, Fauna, Habitat) „Blies“ liege. Hier müsse man also versuchen, den Mühlgraben aus diesem FFH-Gebiet herauszulösen.

Wie soll es nun weitergehen? Dreh- und Angelpunkt wurde da die Antwort auf die Frage, ob man zuerst die Planungen des nun beauftragten Ingenieur-Büros abwarten soll, bevor man an einen runden Tisch mit den Ämtern tritt oder schon vorher in Gespräche mit den Landesbehörden einsteigt. Max Victor Limbacher bevorzugt eine schnelle Gesprächsituation noch vor der Sommerpause, Frank John und weitere Ratsmitglieder tendieren dazu, erst die Pläne aus Stuttgart abzuwarten.

Auch die Mühlgraben-Infrastruktur ist in die Jahre gekommen und bietet derzeit keinen schönen Anblick. Auch hier besteht Anlass zum Handeln. Foto: Thorsten Wolf