Sicherheit geht vor : Zufahrt zur Skihütte gesperrt

Beim Ski- und Wanderverein Kirrberg ist eigentlich immer etwas los. Foto: GMLR/Stefan Holzhauser;GMLR

Homburg Der städtische Ordnungsdienst hat am Samstag, 16. Januar, die Zufahrt zur Ski- und Wanderhütte in Kirrberg wegen Glättegefahr gesperrt. Der Ordnungsdienst war verstärkt an markanten Ausflugszielen im Einsatz, um auf die Einhaltung der coronabedingten Einschränkungen zu achten.