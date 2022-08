Bildungszentrum der Arbeitskammer Kirkel : Zither-Experte Alexandre Zindel ist zu Gast im Bildungszentrum Kirkel

Kirkel Am Dienstag, 6. September, 19 Uhr, tritt Alexandre Zindel im Bildungszentrum Kirkel der Arbeitskammer auf. Der Eintritt ist frei. Wie der Veranstalter mitteilt, ist Alexandre Zindel der einzige professionell tourende Autoharpspieler (Volkszitherspieler) und Sänger in Deutschland.

Er kombiniert dieses faszinierende, von der Zither abstammende Folk-Instrument mit einer feinen, charaktervollen Stimme in einem abwechslungsreichen Solo-Programm bekannter Folksongs, Chansons, Blues und Lieder. Geschichten in deutscher, französischer und englischer Sprache von langer Tradition und zeitloser Schönheit. Sein melodiöser Stil und inniger Vortrag sind von der Presse hoch gelobt worden - ebenso wie seine charmante und informative Moderation. Die Autoharp ist ein 36-saitiges Folkinstrument, das in Deutschland erfunden wurde und einmal Volkszither hieß. Sie klingt wunderbar voll wie zwei Gitarren und dann wieder zart wie eine Zither. Einzig in den USA hat sie Verbreitung gefunden. In Deutschland ist sie weitgehend unbekannt. Alexandre Zindel (geboren 1971, studierter Sänger und Diplom-Musiker) arbeitete als Sänger und Komponist mit der WDR-Big Band zusammen, gastierte als Solist und Ensemblesänger mit dem Bundesjazzorchester und dem WDR-Rundfunkorchester in Europa und Süd-Afrika.