Freie Fahrt in Limbach möglich : Windschnorr-Kreisel wieder frei

Limbach Die halbjährige Behinderung auf der Windschnorr entfällt ab sofort wieder.

Seit Anfang Juni war der Limbacher Kreisel an der L 119 (An der Windschnorr) vor dem Hintergrund der Arbeiten rund um das dritte Ohr an der A 6-Abfahrt Homburg/Bexbach teilgesperrt. Man konnte aus Richtung A 8-Abfahrt im Kreisel nicht mehr auf die L 222 in Richtung Altstadt abbiegen. Aus Richtung Ortsmitte Limbach/Altstadt kommend ging es durch den Kreisel nur noch geradeaus in Richtung Autobahn. Das sorgte seit Beginn für Ärger (wir berichteten).