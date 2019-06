Erhebliche Verkehrsprobleme erwartet : Windschnorr ab Montag voll gesperrt

Ab Montag ist hier in Kirkel voll gesperrt. Foto: Eric Kolling

Limbach Am heutigen Montag gehen die Bauarbeiten in Limbach in ihre heißeste Phase: Ab dann wird im vierten Bauabschnitt die L 119 („Auf der Windschnorr“) ab dem Ortseingang aus Richtung Homburg über den Kreisverkehr am Möbelhaus Grub bis zum Anwesen Nummer 6 voll gesperrt, ebenso das Teilstück der L 222 („Ostumgehung“) vom Kreisel bis zur Straße „Im Dintental“. Der Anliegerverkehr ist lautGemeindeverwaltung frei bis zur Baustelle; die Zufahrt zu den im unmittelbaren Baustellenbereich liegenden Privatanwesen sei nicht möglich, die Zufahrt zur Straße „Im Dintental“ sei aus Richtung L 114 („Hauptstraße“) gewährleistet.

