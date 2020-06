Einbrecher in Kirkel-Neuhäusel : Unbekannte stiegen in Lagerhalle ein

ILLUSTRATION - Zum Themendienst-Bericht von Simone Andrea Mayer vom 22. Juni 2020: Viele Einbrecher klingeln an der Haustür. Antwortet darauf niemand, gehen sie ums Haus und hebeln ein Fenster auf. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++ Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Kirkel-Neuhäusel In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich mehrere unbekannte Täter Zutritt in eine Lagerhalle einer Firma in Kirkel im Industriegebiet „Schöneck“. Hierbei wurden Werkzeuge und Elektronikgeräte entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion

Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 2000 Euro.