Weiter Ärger wegen Gemeindezentrum der Martinskirche in Altstadt Weiter Streit wegen des Kita-Teilumzugs

Kirkel Die geplante und vom Presbyterium der protestantischen Kirchengemeinde Limbach-Altstadt beschlossene zeitweise Vermietung des Gemeindezentrums der Martinskirche in Altstadt an die Gemeindeverwaltung sorgt weiter für Spannungen. Der katholische Kindergarten in Kirkel-Neuhäusel muss saniert werden. In der auf 18 Monaten angesetzten Bauphase müssen die fünf Gruppen an anderen Standorten untergebracht werden. Für drei Gruppen soll die frühere protestantische Kita Himmelsgarten in Altstadt Ausweichstandort werden. Für die beiden weiteren Gruppen ist das Gemeindezentrum der Martinskirche vorgesehen. Einer entsprechenden Anfrage der Verwaltung hat das Presbyterium für Limbach-Altstadt mehrheitlich kürzlich zugestimmt. Mehrheitlich steht dabei dafür, dass sich die drei Altstadter Presbyter mit ihrem Nein zu den Plänen gegen die deutliche Mehrheit ihrer Presbyteriums-Kollegen aus Limbach nicht durchsetzen konnten (wir berichteten).