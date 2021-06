Wohnbebauung in Kirkel : Aus dem Wasserwerk wird Lebensraum

Aus dem alten Wasserwerk in Kirkel-Neuhäusel soll Wohnraum werden, einstimmig haben sowohl Ortsrat als auch Gemeinderat grünes Licht für die Schaffung von neuem Baurecht gegeben. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel-Neuhäusel In Kirkel wird seit langem über die Nachnutzung des Werkes diskutiert. Jetzt gibt es neue Pläne, bis Herbst soll Baurecht geschaffen werden.

Seit Jahren wird in Kirkel-Neuhäusel über die Zukunft des alten Wasserwerks diskutiert. Pläne und Überlegungen gibt es genug. Doch seit mehr als 15 Jahren wehrt sich der Bau gegen alle Pläne, ihn einer neuen, anderen Nutzung zuzuführen. Man könnte es bildhaft auch so formulieren: Viele haben sich mit ganz unterschiedlichen Ideen an den dicken Mauern des Baus die Zähne ausgebissen.

Pläne und Pläneschmiede kamen und gingen mit den Jahren. Was war nicht alles angedacht für das alte Wasserwerk: Dorfgemeinschaftshaus, zentraler Veranstaltungsort, Informations- und Schulungsort rund um das Thema Wasser. Allen Überlegungen und Wünschen, das Gebäude vor allem für eine gemeinschaftlich-öffentliche Nutzung weiter zu verwenden, standen jedoch scheinbar unüberwindbare Hindernisse entgegen. Natürlich da vorneweg die zu erwartenden Kosten für einen solchen Umbau. Und so verwandelte sich das alte Wasserwerk in eine Trutzburg der ungewollten Beständigkeit. Doch nun scheint sich eine tragbare Lösung abzuzeichnen: In der vergangenen Woche brachte der Kirkeler Gemeinderat ohne weitere Diskussionen einen neu zu schaffenden Bebauungsplan auf den Weg. Der soll bis zum Herbst Baurecht schaffen (wir berichteten).

Was soll nun konkret dort entstehen? Nachdem ein privater Investor das Wasserwerk-Areal aus dem Eigentum der Gemeindewerke Kirkel erworben hat, soll dort nun Wohnraum geschaffen werden, konkret zwei Wohneinheiten. Eine solche Nachnutzung dürfte bei den Anwohnern gut ankommen, ist diese Ortslage von Kirkel-Neuhäusel doch eben ein reines Wohngebiet. Und auch für die Gemeinde ist diese Umnutzung von Vorteil, ist doch Wohnen in Kirkel aufgrund der immer noch großen Nachfrage inzwischen eine Problem. So fasst es auch das Gutachten des Planungsbüros „Kern Plan“ in Worte: „Der Standort ist für Wohnnutzung sehr gut geeignet, da auch die Umgebung vollständig durch Wohnbebauung geprägt ist und vergleichbare Einfamilienhausbebauung im näheren Umfeld bereits besteht.“ Auch eine Nachfrage nach neuem Wohnraum, so die Planer, sei aufgrund der Attraktivität Kirkels als Wohnort gegeben.

Dieser Einschätzung folgte auch der Ortsrat Kirkel-Neuhäusel, der noch vor dem Gemeinderat sein Ja für den Start des Bebauungsplanverfahrens gegeben hatte. In dieser Sitzung war es Hugo Kern, der Chef des Unternehmens, der den Ortsratsmitgliedern vermittelte, was da nun entstehen soll. Dabei stellte er die Notwendigkeit voran, warum man überhaupt neues Baurecht schaffen müsse. So weise der aktuelle Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan aus den 80-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für das Areal einzig die Nutzung „Wasserwerk“ aus. Ein Nutzung als Wohnraum schließe der aktuell gültige Bebauungsplan aus.

Wichtig gerade für die Anwohner ist natürlich die Frage, was da entsteht – immerhin bestimmt die Nachbarschaftsgestaltung auch das eigene Wohn- und Wohlbefinden. Und neuen Wohraum dort zu schaffen, wo schon ein solcher besteht, kann mitunter schnell für Ärger bei Anwohner sorgen. Man blicke hier nur nach Homburg und die geplante Wohnbebauung am Warburgring (wir berichteten).

Vor diesem Hintergrund teilte Kern Gutes aus den Plänen des Architekten mit. „Das Gebäude bleibt erhalten, wie es ist. An der äußeren Form passiert fast nichts. Lediglich die Fenster, die in die Fassade reingeschnitten werden, sind bodentief. Aber ansonsten ändert sich an dem Gebäude fast nichts.“

Zwei Vollgeschosse sollen im alten Wasserwerk enstehen, es gilt die so genannte „offene Bauweise“ mit einem entsprechenden Grenzabstand. Aufnehmen soll der Umbau dann maximal zwei Wohneinheiten. Die Außenflächen rund um den Wohnbau würden begrünt.

Aus dem Rund des Ortsrates gab es nur wenige Rückmeldungen und Nachfragen, Kritik schon gar nicht. Das Ja kam einstimmig. Auch der Gemeinderat sah keine Notwendigkeit, die Pläne anzuzweifeln. Und auch hier war das Ergebnis bei einer Enthaltung einstimmig positiv.

Nun soll bis zum Herbst Baurecht geschaffen werden. Bis dahin sollen alle formalen Schritte, so auch die Offenlage, gegangen sein. Im besten Fall schon in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause wird dann der Gemeinderat ein zweites Mal über die Pläne abstimmen. Dann wird es um den so genannten Satzungsbeschluss, also die faktische Schaffung von Baurecht gehen.

Ist dies geschehen, dann sind alle früheren Überlegungen für eine Nachnutzung des alten Wasserwerks entgültig vom Tisch. Und damit endet eine jahrelange Hängepartie. Die hatte einiges an Überlegungen mit sich gebracht. So ging es in Zukunftsvisionen zeitweise auch darum, das Gebäude zu einer Art Multifunktionsraum für Kunst, Kultur und vieles mehr zu schaffen. Konkret wurden diese wie andere Pläne aber nie. Erst die Absicht, dann auch vollzogen, das Gebäude aus dem Bestand der Gemeindewerke Kirkel zu verkaufen, brachte Bewegung in die gefühlt endlose Geschichte.

Hugo Kern, Chef des zuständigen Planungsbüros, erläuterte dem Ortsrat Kirkel-Neuhäusel die Pläne. Foto: Thorsten Wolf