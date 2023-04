Wanderausstellung jetzt im Rathaus Limbach Die Krankheit in den Blickpunkt rücken

Die Nachricht berührte kürzlich die ganz Filmwelt, und nicht nur die: Emma Hemming-Willis machte öffentlich, dass ihr Mann Bruce Willis, Star legendärer Hollywood-Blockbuster, an Demenz leidet. Damit rückte für einen kurzen Moment eine Krankheit in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, die sonst eher im Verborgenen bleibt. In Kirkel nun ist man seit geraumer Zeit damit befasst, eben das Krankheitsbild Demenz aus diesem Schatten zu ziehen und die Menschen aufzuklären und zu sensibilisieren.