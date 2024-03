Generalversammlung im Jubiläumsjahr Wahlen und Ehrungen beim Tennisclub

Kirkel-Neuhäusel · In der Generalversammlung des Tennisclubs Kirkel standen wichtige Entscheidungen und Ehrungen im Mittelpunkt. Unter Leitung des Ehrenpräsidenten Hanns-Joachim Guenter mit der Mitgliedsnummer 001 wurde Markus Schwartz als Vorsitzender im Amt bestätigt und danach der gesamte Vorstand wiedergewählt, was das Vertrauen der Mitglieder in die bisherige Arbeit und die Visionen des Vorstands widerspiegele, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

06.03.2024 , 12:15 Uhr

Der Tennisclub Kirkel ehrte in seinem Jubiläumsjahr auch Gründungsmitglieder von vor 50 Jahren. Foto: Manfred Schwartz/Tennisclub​