Veranstaltung mit Tradition : Vorlesewettbewerb mit gelungenen Vorträgen

Kirkel/Limbach Vier Sechstklässlerinnen der Gemeinschaftsschule in Limbach überzeugten mit ihren Leistungen. Am Ende gewann Zoe Ryszkowski und startet nun auf Kreisebene.

Leseförderung hat an der Gemeinschaftsschule eine besondere Bedeutung. So ist die Teilnahme am Vorlesewettbewerb, der vom Börsenverein des deutschen Buchhandels durchgeführt wird, schon seit mehr als 20 Jahren Tradition an der Gemeinschaftsschule Kirkel in Limbach, wie die Schule in einer Mitteilung berichtet. Auch in diesem Jahr fanden sich die Lesesiegerinnen der Klassen 6a und 6b aufgeregt zu dieser Veranstaltung ein, um den Schulsieger zu ermitteln, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.