Hier blüht alles : Vorgärten, die bunt und pflegeleicht sind

Saarpfalz-Kreis Leserin Karin Philippes wollte sich Arbeit sparen, hat mit ihrem angeblich pflegeleichten Steingarten aber negative Erfahrungen gemacht. Was sie sagt, deckt sich mit den Aussagen von Harry Lavall, dem Gartenexperten des Kreises.

Wie man sieht, mögen es unsere Leser, der Natur freien Lauf zu lassen und nur da einzugreifen, wo es nötig ist. Ihre Vorlieben gelten bunten Blumen, Gehölzen und Büschen. „Mein Vorgarten ist geschaffen für die Klimaveränderung. Selbst bei größter Trockenheit gedeihen ohne große Arbeit von Frühjahr bis in den Winter Pflanzen, die auch Bienen ernähren. Im Vorfrühling beginnt die Schneeheide mit ihren Blüten, danach die Rosa Canina, ein Rosenstrauch, der auch in der Natur vorkommt. Nach der Tulpenblüte folgen Iris und Thymian so wie andere Stauden“, schreibt uns Ingrid Lebong. Zur Zeit erfreut der Lavendel in Kombination mit der Blauraute die Gartenliebhaberin. Es sehe momentan aus „wie in meiner zweiten Heimat, der Provence“ schriebt Ingrid Lebong, „nur fehlt bei uns leider oft der wolkenlos strahlend blaue Himmel.“