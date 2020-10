Baustelle in Kirkel-Neuhäusel : Ab Mittwoch Komplettsperrung „Im Driescher“

18.07.2019, Sachsen, Borna: Ein Schild weist auf die Baustelle an der A72 hin. Die Bauarbeiten an der Autobahn 72 von Chemnitz nach Leipzig kommen voran. Anfang August soll der vorletzte Abschnitt Borna-Rötha in Richtung Chemnitz für den Verkehr freigegeben werden, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Dresden mitteilte. Die Gesamtfreigabe für den Abschnitt 5.1 sei für Ende September geplant. Er ist etwa 9,5 Kilometer lang und kostet rund 144 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll es noch Restarbeiten geben. Der Rückbau der B95 soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jan Woitas