Straßensperrung in Kirkel-Neuhäusel : Dachstuhl für einen Neubau wird angeliefert

Kirkel-Neuhäusel In der Straße „Im Burggarten“ kommt es am kommenden Donnerstag, 28. Mai, zu einer Komplettsperrung für den Straßenverkehr. Grund ist die Anlieferung eines Dachstuhles für einen Wohnhaus-Neubau am Grundstück Hausnummer 1. Die Straßensperrung ist von 8 bis 12 Uhr vorgesehen.