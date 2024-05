Mittelaltermarkt in Kirkel Verkehrsregelung beim Mittelaltermarkt am Naturfreibad

Auch die Buslinie 547 (St. Ingbert-Kirkel-Blieskastel) fährt zwischen 9.28 Uhr und 17.28 Uhr im Zwei- Stunden-Takt die Haltepunkte am Bahnhof und in der Kaiserstraße (in der Nähe des Kreisverkehrs) an; auch vom letztgenannten Haltepunkt ist das Festgelände über den Unnerweg in etwa fünf Minuten zu Fuß gut erreichbar.