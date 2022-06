Live-Musik in der Arbeitskammer Kirkel : Handgemachte Musik im Gepäck

Kirkel-Neuhäusel Singer-Songwriterin Vanessa Novak steht auf der Bühne des Bildungszentrums.

Am Dienstag, 28. Juni, gibt es ein besonderes Event für Freunde guter handgemachter Musik: Die Singer-Songwriterin Vanessa Novak steht auf der Bühne des Bildungszentrums der Arbeitskammer in Kirkel-Neuhäusel und wird viele Songs aus ihrer neuen CD vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist notwendig.

Vanessa Novak, eine starke One-Women-Band, spielt eine ganz eigene Mischung aus Folk-Blues. Sie ist seit einigen Jahren eine feste Größe in der deutschen Americana-Szene. Die Darmstädter Singer-Songwriterin findet ihre Themen in dem, was viele im Alltag bewegt: Erinnerungen, Liebe und Enttäuschungen, Familienleben. Und wie sie daraus Songs macht, ist laut Veranstalter „richtig gut“: Sie setzt die Wörter und Bilder fein, ist scharfe Beobachterin mit Witz, kleidet die Texte in geerdete Musik zwischen Country, Folk und Blues. Sie hat eine berührende Stimme, ihr Fingerpicking an der Gitarre ist stark. Als Musikerin ist sie seit 2006 mit ihren eigenen Songs unterwegs. Meist tritt sie allein mit ihrer Gitarre auf, manchmal wird sie von Gastmusikern begleitet