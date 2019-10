Fairtrade-Gemeinde : Kirkel bleibt weiterhin Fairtrade-Gemeinde

Kirkel Bürgermeister John: Ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels.

Vor zwei Jahren erhielt die Gemeinde Kirkel von dem gemeinnützigen Verein Trans-Fair erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Bürgermeister und Gemeinderat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: In Kirkel sind dies die Teilnahme an der Fairtrade-Rosenaktion (Valentinstag und Weltfrauentag) sowie Aktionen der Jugendpflege und vielen anderen Akteuren des gemeindlichen Vereinslebens. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, sagt Bürgermeister John. Die Fairtrade-Towns-Kampagne bietet Kirkel auch konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation (Sustainable Development Goals – SDG´s), die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leistet die Gemeinde mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus weiter.