Wildwuchs in der Burggemeinde Kirkel Zustand der Grünflächen sorgt für Unmut

Nein, schön ist wirklich anders. Wer nicht erst jetzt durch die Ortsdurchfahrten und andere Wege in der Gemeinde Kirkel fährt, sieht am Straßenrand wenig Erfreuliches. Da, wo sich die Gemeinde Kirkel noch vor Jahren mit wirklich toll gepflegten und kreativ gestalteten Grüninseln präsentierte, herrscht heute nicht selten Unkraut-Tristesse. Viele Pflanzinseln sind ausgewuchert, werden von unerwünschtem Grün beherrscht, so auch in Limbach. Der Ort rühmte sich lange Zeit, eine der schönsten Durchfahrten im Saarland zu haben. Davon ist mit Blick auf die öffentlichen Grünflächen nicht mehr viel zu sehen. Doch es ist eben nicht nur Limbach. Auch in Kirkel-Neuhäusel schießt ins Kraut, was wenig ansehnlich ist. Zudem geriet jüngst auch der Zustand der Friedhöfe, so in Kirkel-Neuhäusel und in Altstadt, in den Fokus bürgerlichen Zorns.