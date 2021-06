Am Stauende zwischen Homburg und Limbach : Nach Auffahrunfall macht sich Verursacher aus dem Staub

Homburg/Limbach Erst verursachte er einen Unfall auf der L 119, dann wendete ein Motorradfahrer mit einem „Wheelie“-Manöver auf dem Hinterrad und machte sich davon.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Donnerstag, 10. Juni, gegen 14.30 Uhr auf der L 119 zwischen Homburg und Limbach folgendermaßen zu dieser Unfallflucht: Es hatte einen Rückstau vor der Einmündung nach Altstadt in Fahrtrichtung Limbach gegeben, dort fuhr der bislang unbekannte Fahrer des Kraftrades – vermutlich war es ein 125er Motorrad, mehr ist nicht bekannt – auf einen braunen Honda Element mit Homburger Kennzeichen auf. Dadurch sei an dem Auto ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden. Der 63-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des kleineren Motorrads, er habe einen hellen Integralhelm und einen fliederfarbenen Pullover getragen. Nach dem Zusammenstoß sei er direkt und ohne sich um den Schaden zu kümmern in Richtung Homburg weggefahren.