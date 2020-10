Vor dem Haus abgestellt : Neuer BMW in Altstadt gestohlen

In Altstadt wurde ein praktisch fabrikneuer BMW gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Altstadt Ein bis jetzt noch unbekannter Täter hat in der Hohlstraße in Altstadt einen schwarzen BMW M2 gestohlen. Das hochwertig Auto war quasi fabrikneu, wurde vor drei Wochen erstmalig zugelassen, so die Polizei weiter.

Diese grenzt den Zeitraum für den Diebstahl auf zwischen Mittwoch, 7. Oktober, 17 Uhr, und Donnerstag, 8. Oktober, 14.40 Uhr ein. Der BMW stand da auf einer frei zugänglichen Parkfläche vor einem Wohnhaus. Nun werden Zeugen gesucht.