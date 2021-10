Tierquäler bei Kirkel : Unbekannter schießt eine Katze tot

Am vergangenen Donnerstag (30. September) wurde gegen 23.15 Uhr an der Landstraße 219 zwischen Kleinottweiler und Altstadt etwa 70 Meter vor dem Ortseingang von Altstadt eine tote Katze aufgefunden. Das Tier war augenscheinlich am Abend angeschossen und dadurch getötet worden.

Die Katze war nicht gechipt. Hinweise zum Tierhalter liegen bislang nicht vor.