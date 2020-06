Altstadt Das Sportheim des SV Altstadt soll mit einem neuen Zugang und einer Behindertentoilette ausgestattet werden.

Es sind die baulichen Unterlassungssünden, die so manche Kommune nun einholen: Was in den 1970er, 1980er und auch noch in den 1990er Jahren an öffentlichen Gebäuden errichtet wurde, wurde nur in den seltensten Fällen behindertengerecht gebaut. Inzwischen aber hat sich, zumindest in Teilen, das Bewusstsein der öffentlichen Hand als Träger von Baumaßnahmen geändert – was neu gebaut wird, sollte eigentlich im Mindesten barrierearm, am besten aber ganz barrierefrei sein. Doch was tun mit den Bestandsbauten? Eine eben solche war unlängst Thema im Ortsrat Altstadt: Das gemeindeeigene Sportheim „Zur Heide“ des SV Altstadt. Das soll nun, so der erklärte Wille des Rates, auch für Menschen mit Einschränkungen voll zugänglich werden. Derzeit ist es genau das nicht, der eigentliche Publikumsbereich und auch die Außenterasse liegen mehr als einen Meter über dem Boden.