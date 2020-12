Täter zog Pistole : Schwerer Raubüberfall auf Tankstelle in Kirkel

Kirkel-Limbach Eine Tankstellenmitarbeiterin der Shell-Tankstelle in Kirkel-Limbach wurde am Mittwochabend unter Vorhalt einer Pistole ausgeraubt.

Als sich die 30-jährige Tankstellenmitarbeiterin am Mittwoch, gegen 20.40 Uhr im Außenbereich der Tankstelle befand, kam ein bislang unbekannter Täter auf die Frau zu und zog aus seiner Jackentasche eine schwarz/silberne Pistole. Der Täter richtete die Mündung der Pistole auf die Frau und verlangte von ihr die Herausgabe des Bargeldes. Unter Vorhalt der Pistole begab sich die 30-Jährige mit dem Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle. Nachdem sie dort die Kasse öffnete, nahm der Täter das vorhandene Bargeld und steckte es in seine Jackentasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Kirkel-Neuhäusel.