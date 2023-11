Tischtennis TV Limbach hat schon vor dem Spiel ein Doppel und zwei Einzel verloren

Vor dem TV Limbach liegen in der Tischtennis-Regionalliga Südwest bis zur Winterpause noch zwei Partien. Aktuell sind die Limbacher mit 5:9 Punkten Tabellensechster. Der Vorsprung auf Relegationsrang acht, den der FSV Mainz 05 II einnimmt, beträgt zwei Punkte. An diesem Samstag sind die Limbacher um 17.30 Uhr beim Tabellensiebten TTC Weinheim zu Gast, der 4:8 Zähler auf dem Konto hat. Im letzten Spiel vor der Winterpause erwartet der TV Limbach dann am Sonntag, 3. Dezember, um 11 Uhr den Tabellendritten TTF Illtal. Der Aufsteiger hat 11:5 Punkte.