Tischtennis-Regionalliga TVL auf Kurs Richtung Klassenverbleib

Aktuell sieht es vielversprechend aus, dass die Mission Klassenverbleib für die Tischtennisspieler des TV Limbach in der Regionalliga Südwest ein erfolgreiches Ende findet. Der TVL unterlag zwar am Sonntag beim VfR Birkmannsweiler mit 3:7 – gewann aber am Samstag das wichtige Spiel beim Vorletzten TG Wallertheim mit 7:3.