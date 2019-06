Auch Missbrauch war ein Thema : Trotz der Hitze war viel los bei der Langen Nacht

Homburg Martina Sester betonte bei der Eröffnung der Veranstaltung, dass die Missbrauchs-Vorwürfe „lückenlos aufgeklärt“ würden.

Die „Lange Nacht der Wissenschaften“ am vergangenen Freitag markierte für das Homburger Universitätsklinikum das Ende einer wahrlich schwierigen Woche – galt es doch einen Spagat zu schaffen zwischen den Missbrauchsvorwürfen rund um die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der einen Seite und der Hochschulwoche auf der anderen. Gerade als die am vergangenen Montag gestartet war, hatte das ARD-Magazin „Monitor“ die Missbrauchvorwürfe in die Öffentlichkeit getragen. Am Donnerstag folgte dann die eigentliche Austrahlung des Beitrags, am Freitag eben die „Lange Nacht der Wissenschaften“. Dort zeigte sich, dass man im Kreise der Verantwortlichen für die Hochschulwoche doch in der Lage war, auf eine angemessene Art mit der schwierigen Situation in der Öffentlichkeit umzugehen – anders noch als bei der Eröffnung der Hochschulwoche, da hatte man das Thema schlicht ausgeblendet (wir berichteten). Am vergangenen Freitag nun und anlässlich der offiziellen Eröffnung der „Langen Nacht der Wissenschaften“ war es Professorin Martina Sester, Vizepräsidentin für Forschung und Technologietransfer der Universität des Saarlandes, die die richtigen Worte fand: „In einer solchen Woche möchte ich natürlich auch auf die Schlagzeilen hinweisen, die das Universitätsklinikum belastet haben. Ich muss sagen, dass die Universität sowie alle Mitabeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums tiefe Betroffenheit empfinden über die Vorgänge, die sich bis 2014 hier ereignet haben. Und ich darf Ihnen versichern, dass das Klinikum und der ärztliche Direktor mit seinem Team alles daran setzen, hier lückenlos aufzuklären und dann auch zukünftig Maßnahmen zu entwickeln, damit solche Vorgänge nicht wieder geschehen.“ Mehr galt es in diesem Moment nicht zu sagen, danach verwies Sester zu Recht auf das große Engagement der Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter des Klinikums, das überhaupt erst eine solche „Lange Nacht der Wissenschaften“ ermögliche. Dass das Info- und Mitmachangebot der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus dem Programm gestrichen wurde, war neben Sesters Worten der deutlichste Hinweis darauf, dass die diesjährige Hochschulwoche und die Veranstaltung am Freitag unter schwierigen Voraussetzungen hatten stattfinden müssen.