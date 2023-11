Traditionsgaststätte in Limbach Eine Zukunft für das Traditionsgasthaus

Limbach · Das „Anno 1900“ an der Hauptstraße in Limbach ist seit Jahren geschlossen. Eine Wiederbelebung wird derzeit in der Gemeinde ins Auge gefasst.

23.11.2023 , 15:00 Uhr

Seit 2013 gibt es im „Anno 1900“ an der Limbacher Hauptstraße keinen Gaststättenbetrieb mehr. Das könnte sich nun ändern, das Traditionshaus soll als Schankwirtschaft seine Wiederauferstehung feiern. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Steht der Limbacher Traditionsgastwirtschaft „Anno 1900“ eine Wiederbelebung bevor? Geht alles nach Plan, dann könnte genau das passieren. Der Gaststättenbetrieb ist seit 2013 eingestellt, zuletzt waren die Räumlichkeiten, direkt gelegen in Nachbarschaft zum Rathaus an der Hauptstraße, Treffpunkt für die Arbeit mit Geflüchteten. Doch auch das ist schon seit langer Zeit vorbei.