Tischtennis-Regionalliga : Kleiner Dämpfer im Kampf gegen den Abstieg

Christian Schleppi gewann gegen Mainz beide Einzel, zu einem Punktgewinn reichte es aber nicht. Foto: Markus Hagen

Limbach Ohne Spitzenspieler Mathias Hübgen unterliegt Tischtennis-Regionalligist TV Limbach gegen Mainz 05. In der Rückrunde werden die Limbacher von Mike Hollo aus dem Zweitligateam des 1. FC Saarbrücken unterstützt.

Die Tischtennisspieler des TV Limbach mussten im Kampf um den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Die auf Rang sechs platzierten Saarländer unterlagen am Sonntag in eigener Halle dem Tabellenfünften 1. FSV Mainz 05 II mit 3:7. Trotzdem sieht es im Hinblick auf den Ligaverbleib für den TV nicht schlecht aus. Momentan haben die Limbacher bei einer ausgetragenen Partie mehr vier Punkte Vorsprung auf den FT V. 1844 Freiburg. Die Breisgauer belegen Relegationsrang acht. Der Tabellenneunte und der -zehnte müssen am Saisonende direkt absteigen. Sein verbleibendes Hinrundenspiel bestreitet Limbach am kommenden Samstag um 14 Uhr bei Schlusslicht TTG Kleinsteinbach/Singen. Die Baden-Württemberger haben in dieser Saison alle ihre sechs Saisonspiele verloren.

Noch besser sähe es aus, hätten die Limbacher am Wochenende gegen den Tabellennachbarn Mainz gepunktet. Doch die Partie stand für Limbach schon vor dem ersten Ballwechsel unter keinem guten Stern. Mathias Hübgen musste krankheitsbedingt passen. Ohne den Spitzenspieler lief Limbach bereits nach den beiden Eröffnungsdoppeln einem 0:2-Rückstand hinterher. Die beiden TVL-Routiniers Christian Schleppi und Christoph Wagner unterlagen dem Mainzer Duo Dennis Müller/Marian Schug in vier Sätzen. Die Limbacher Pavel Sokolov und Marco Scheid lagen gegen Kevin Eckmann und Joshua Klute zwar schon mit 2:1 nach Sätzen vorne. Doch die Gäste entschieden die Durchgänge vier und fünf für sich.

Dass die Gastgeber die Partie anschließend zunächst noch offen halten konnten, lag vor allem an Schleppi, der im Einzel zuerst Eckmann im Entscheidungssatz niederrang und dann auch klar gegen Dennis Müller die Oberhand behielt (3:0). Auch Christoph Wagner schnupperte in seinen Einzeln an einem doppelten Erfolg. Er bezwang Müller knapp in fünf Sätzen – musste sich Eckmann dann aber ebenso knapp geschlagen geben. Alle anderen Einzel entschied Mainz aber mal mehr, mal weniger deutlich für sich.

„Wir waren nach dem Ausfall von Mathias Hübgen froh, dass Marco Scheid kurzfristig in die Bresche gesprungen ist. Es ist ein wenig schade. Mainz konnte ebenfalls nicht in Bestbesetzung antreten. Mit Mathias hätten wir heute eine Chance gehabt“, bedauerte Schleppi und ergänzte: „So hätte heute schon alles passen müssen, um einen Punkt mitzunehmen. Der Sieg für Mainz geht auf jeden Fall in Ordnung.“

Trotzdem kann sich der TVL am kommenden Samstag gegen Kleinsteinbach/Singen eine exzellente Ausgangslage für die Rückrunde erspielen. „Wir hoffen natürlich darauf, dass Mathias dann wieder mitspielen kann“, meint Schleppi. „Wir gehen zum Abschluss der Hinserie noch einmal voll motiviert an die Sache ran. Unser Minimalziel ist ein Punkt.“