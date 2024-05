Tischtennis Warum der Neustart an der Platte gelungen ist

Beim SV Kirkel kommt man nicht aus dem Feiern heraus. So sorgten nicht nur die Fußballer aufgrund ihrer Meisterschaft in der Bezirksliga Ost und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Ost (wir berichteten) für gute Laune. Auch die Tischtennis-Spieler waren nach der Abspaltung vom TV Altstadt in ihrer Premieren-Saison erfolgreich. Abteilungsleiter Michael Petersheim erklärt: „Wir waren ja bis zum letzten Jahr als TTZ Altstadt-Kirkel mit dem TV Altstadt zusammen. Wir wollten noch einmal selbständig etwas aufbauen.“ Und das scheint zu gelingen. Der SV Kirkel, bei dem derzeit 34 Spieler aktiv sind, schickte drei Mannschaften in der abgelaufenen Saison an den Start. Alle drei holten auf Anhieb den Titel.