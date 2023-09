Tischtennis Wieso es eine extrem schwere Saison wird

Das Saisonziel bleibt unverändert, der Kader sieht dagegen anders und kleiner aus: Der TV Limbach peilt auch in dieser Spielzeit in der Tischtennis-Regionalliga Südwest den Klassenverbleib an. Zum Saison-Auftakt steht gleich eine wichtige Partie auf dem Programm. Die Limbacher spielen an diesem Samstag um 20 Uhr beim TTC Zugbrücke-Grenzau II – beide gelten als Abstiegskandidaten.