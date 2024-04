Tischtennis Ex-Limbacher gewinnt die Königsklasse

(sho) Die beiden Routiniers des TV Limbach, Christian Schleppi und Christoph Wagner, haben sich am Ostermontag als Zuschauer von Weltklasse-Tischtennis auf ihre nächsten Partien in der Regionalliga eingestimmt. In der Saarbrücker Saarlandhalle verteidigte der 1. FC Saarbrücken durch den 3:2-Finalerfolg gegen Borussia Düsseldorf seinen Titel in der Champions League.