Polizei sucht Tierquäler : Katze wurde in Limbach wohl schwer misshandelt

Kirkel In Limbach wurde vermutlich eine Katze so schwer misshandelt, dass sie eingeschläfert werden musste. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wurde in Limbach eine Katze misshandelt? Diesen Verdacht hat jedenfalls die Besitzerin des Tiers, was nun auch die Polizei meldet. Am Samstag, 29. Mai, hatte die Frau ihre schwerst verletzte Katze in einem Vorgarten in der Mozartstraße in Limbach gefunden. Eine Tierärztin konnte dem Tier nicht mehr helfen und musste es einschläfern, so die Polizei. Nach Angaben der Tierarztpraxis wurde der Katze die Wirbelsäule gebrochen.